Kyra wol de Waadeilannen omswimme: "Ik moet nog veel kilometers maken"

Kyra traint op dit stuit alle dagen. Fan 'e wike wie se ek yn Harns om mei in groep seeswimmers mei te trainen. Fan Surch nei Harns, in stikje fan sân kilometer. Foar de measten in aardige ôfstân mar Kyra draait har hannen der net foar om.

Yn Harns moat se wol efkes wachtsje foardat de oaren oankomme. Se fertelt dêr dat se net seker wit oft it har slagget, mar der wol goeie hope op hat. De ûnderfining op it Kanaal hat har fertrouwen jûn dat se it oankin. Se docht it omdat se it in moaie útdaging fynt en de eilannen en it Waadgebiet bysûnder fynt.