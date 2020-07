Boargemaster Buma slút opnij drugshûs dat rol spilet yn Vidar-saak

Boargemaster Buma fan Ljouwert hat tiisdei opnij in drugspân sletten dat in rol spilet yn de Vidar-saak. It giet om in pân oan de Jongamasteate yn Ljouwert. It pân wurdt foar seis moannen sletten. Yn de Vidar-saak stean acht Friezen en in Fin foar de rjochter yn ferbân mei harren rol yn ynternasjonale drugshannel, wytwaskjen en it lid wêzen fan in kriminele organisaasje.