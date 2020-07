It besikerssintrum op de Ofslútdyk is woansdei foar it earst sûnt de útbraak fan it coronafirus wer iepen. It hie offisjeel al earder iepen kinnen, mar de eksploitant wie der noch net klear foar. Sa moast de eksposysje opnij ynrjochten wurde foar de oardelmeterregels en moast de wurkwize foar yn it restaurant hielendal oars.