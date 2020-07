Weromrop: Sjoch achter de skermen fan it bedriuw SC Hearrenfean yn 1997

Omrop Fryslân stiet wiidweidich stil by it 100-jierrich jubileum fan SC Hearrenfean. Mei alle wiken in nije podcast online oer in ikoanyske wedstriid út it ferline, moaie programma's út it argyf fan Omrop Fryslân en fan moandei 13 july ôf sjogge we mei reportaazjes en artikelen in wike lang werom op bysûndere mominten út de histoarje fan de Fryske fuotbalklup. Alles is te finen op dizze spesjale jubileumside. Op Weromrop.frl binne noch folle mear âlde reportaazjes en programma's te finen oer SC Hearrenfean.