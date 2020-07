Arriva makket ôfspraken oer lesroasters mei mbû- en hbû-skoallen

"Wij zijn al heel snel in gesprek gegaan met de mbo- en hbo-scholen in Friesland. Wij hebben de partijen bij elkaar gebracht. Het waren intensieve gesprekken waarbij onze vervoerkundigen een adviesfunctie hadden. Met een hele constructieve samenwerking als resultaat", seit Milfred Hart, regiodirekteur fan Noord Arriva Nederland.

Nei de simmerfakânsje moatte de measte studinten wer gewoan nei skoalle. Fanwegen it coronafirus is it de bedoeling dat minsken safolle mooglik op oardel meter ôfstân fan inoar bliuwe. Derom is no ôfsprutsen dat studinten net mear allegearre tagelyk binnen binne.

De nije roasters gean yn it nije skoaljier yn, dat úteinset op 24 augustus 2020.