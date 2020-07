Heger berop yn saak-Van Seggeren begjin novimber

By de tariedende sitting waard dúdlik dat de widdo noch ûndersocht wurde moast yn it Pieter Baan Centrum. Dat ûndersyk soe yn maart al plakhawwe, mar troch de corona-útbraak en it siik wurden fan har ûndersiker moast it útsteld wurde. Sa't it no liket wurdt se 12 augustus opnaam. Begjin septimber moat it ûndersyk dan klear wêze. It rapport moat dan maklik op tiid klear wêze foar de sitting yn begjin novimber.

It ûndersyk is fierder fierhinne klear. De ferdigening woe fiif tsjûgen nochris hearre. Dat is ûnderwylst dien. Foar't de saak troch it Hôf behannele wurdt, is der begjin oktober neffens protokol earst noch wer in pro-formazitting.