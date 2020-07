Houtskeletbouwer De Mar krijt 2 miljoen foar ûntwikkeljen sirkulêre wenten

Houtskeletbouwer De Mar yn Grou hat fan Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) foar de kommende trije jier 2 miljoen euro subsydzje takend krigen foar de ûntwikkeling fan in sirkulêr kasko. De ferwachting is dat de provinsje Fryslân dêr noch in oanfolling op jout.