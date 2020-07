Promininte Fryske CDA'ers ferdield, mar optein mei nije listlûker Hugo de Jonge

By CDA-leden yn Fryslân wurdt ferskillend tocht oer harren nije listlûker. Deputearre Sietske Poepjes en ek steatelid Rendert Algra wûnen der gjin doekjes om dat harren foarkar útgie nei Pieter Omtzigt. Dat it no dochs Hugo de Jonge wurden is, docht in bytsje sear. "Ik fyn it spitich", seit Algra. "Ik tink dat wy mei Hugo de Jonge in prima kandidaat ha. mar ik tink dat we mei Pieter Omtzigt better saken dwaan kinne om fan it CDA wer in grutte partij te meitsjen."

CDA wer as folkspartij

Poepjes is ek fan miening dat De Jonge in goede listlûker is, dochs hie se mear fidúsje hân yn Omtzigt. "De fraach is oft De Jonge fan it CDA wer de folkspartij meitsje kin. Omtzigt hat dat echt yn him, mar ik tink dat De Jonge it wol kin. It CDA moat goed sjen nei de gewoane Fries en de gewoane Nederlanner. Omtzigt is in folhâlder, dat hat er sjen litte by de misstannen op Malta en by de taslage-affêre by de Belestingtsjinst."

Neffens Algra is dy folkske ynslach just de sterke kant fan Omtzigt. "De Jonge is mear de bestjoerder. Hy wie fansels al trije jier de kandidaat fan it bestjoer, mar dat aksint fan Omtzigt is krekt sa belangryk. Der moat no in behoarlik stik ynhâld fan Pieter rjochting Hugo om fan it CDA wer in folkspartij te meitsjen."