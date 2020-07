Nije griene ynvaazje yn Ljouwert: de dielscooter

Doe't de scooters yn de stêd Grins útsutele waarden, wiene se al fuort foar't de earste lading op strjitte stie. Yn Ljouwert rint it wat minder hurd. Hjir duorre it fiif minuten foar't de earste hierd waard. It gie om in Dútser dy't op in sollisitaasjepetear moast.

Hy is der bliid mei: "Ze hadden gezegd dat dit hier niet bestond, maar ik loop naar buiten en zie er eentje staan. Echt heel erg handig." Yn Dútske stêden is sa'n systeem frij gewoan: "Er is altijd wel iets beschikbaar. En het is groen, milieuvriendelijk."

Dat is ek de oanlûkingskrêft, tinkt Heidbuurt: "Alles moat griener wurde en dêr past sa'n elektryske scooter perfekt by. Wy kinne hiel goed sjen hoe farsk oft de akku's binne. As se leech binne dan ferfange we dy."