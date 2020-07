Snitswike fan de baan, mar simmermerke giet wol troch

Boargemaster Jannewietske de Vries is optein dat it slagge is om mei de merke-eksploitanten passende ôfspraken te meitsjen: "Vanzelfsprekend is het anders dan andere jaren, met de richtlijnen van de RIVM als leidraad."

Feiligens stiet dêrby neffens de boargemaster foarop en dêrom is it wichtich dat yn de gaten hâlden wurdt oft it net te drok wurdt. "Maar voor de horeca, de middenstand, de inwoners en onze gasten ben ik blij dat er ook deze zomer vertier is in de stad."

Maatregels útwurkje

Direkteur Jan Boots fan de Nederlandse Kermisbond (NKB) is "ontzettend blij" dat Snits it ljocht op grien setten hat. "Als NKB hebben we steeds gezegd dat er veel kan, zoals nu op het Martiniplein, mits er passende maatregelen worden genomen."

Hoe't dizze maatregels yn de praktyk útpakke, wurdt no fierder útwurke. Boots: "Het wordt net zo mooi als in 2019, en die kermis was in onze ogen de mooiste sinds jaren." De NKB-direkteur giet út fan sa'n tritich attraksjes op it merketerrein.