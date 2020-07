Studinten NHL Stenden winne Visitor Management-challenge mei selsmakke app

"Gebaseerd op het wereldwijd succesvolle spel 'Pokémon Go', combineert GemQuest het aspect van entertainment met Visitor Management als een toekomstbestendig hulpmiddel dat niet alleen in corona-tijd gebruikt kan worden'', sizze de betinkers fan de app.

'Out-of-the-box'

De oplossing is troch de sjuery beoardiele as 'out-of-the-box', om't de app gasten besiket te ferlieden. De oplossing is sawol praktysk as teoretysk en yn de útwurking goed ûnderboud. De wize dêr't op neitocht is oer it posityf beynfloedzjen fan minsklik gedrach, is ynnovatyf. Dêrneist is de oplossing direkt te ymplemintearjen. It team wint in sponsorpriis.

Neffens Annemiek Schuitema, dy't yn it winnende team sit, is de UNTWO Students League de útlêzen kâns om harren opdiene kennis yn de praktyk te bringen. "We hebben kunnen aantonen dat we out-of-the-box kunnen denken en binnen drie weken met gezamenlijke creativiteit een ruw idee om kunnen zetten in een haalbaar businessplan." It team is tige grutsk op wat se berikt hawwe.