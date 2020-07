Simmerblog: Simmer yn Eastermar

Yn Eastermar hawwe je it mar foar it útkiezen. As je mei je boatsje út de jachthaven fuortfarre, kinne je kieze foar in dei fuort nei de Burgumermar of je kinne genietsje fan in moaie tocht oer rivierke de Lits nei it mar De Leien. En as je dan noch je nocht net hawwe kinne je oer De Pein nei Drachten farre. Havenmaster Foppe Antonides hie in pear moannen lyn krekt de hiele jachthaven gruts opknapt foar rommere boaten. Net omdat de minsken hjir no allegear grutte sloepen kocht hawwe nei it winnen fan de Postcodeloterij yn 2018, mar om't de boaten yn it algemien rommer wurde. "En doe kaam de coronakrisis, dochs kinne we no sizze dat alles goed beteard is. Us haven sit foar 90 prosint fol en minsken litte harren boat hjir ûnderhâlde, dat wy sitte wer goed yn it wurk."