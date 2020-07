Langer bussen tusken Ljouwert en Bûtenpost yn stee fan treinen

De opkear op it spoar tusken Ljouwert en Bûtenpost duorret langer as ferwachte. By de plande wurksumens oan it trajekt is nei foaren kaam dat de ûndergrûn ferbettere wurde moat. Dêrom ride der ek fan tongersdei 16 oant en mei snein 19 july gjin treinen. Arriva set snel- en stopbussen yn.