Nijbou ôfbaarnde Lichtpunt yn Kollumersweach set nei 2,5 jier útein

Stichting Lichtpunt krijt aanst de beskikking oer twa wengebouwen mei yn totaal 20 apparteminten. Alle apparteminten binne folslein selsfoarsjennend. De apparteminten kinne ek brûkt wurde foar 'beskermd wenjen'. Stichting Opvang en Ontmoeting Lichtpunt, dy't in eigen bestjoer hat, sil de gebouwe eksploitearje.

Dochs duorret it noch wol efkes foar't de earste bewenners deryn kinne. "Dan binne wy miskien wol oardel jier fierder", leit Kooistra út. "Dêrmei hat it proses aanst in lytse fjouwer jier duorre."

Yn totaal ferget dizze nijbou in ynvestearring fan mear as 2,5 miljoen euro, dêr't de brânfersekering it grutste prat fan betellet. Ek Stichting Lichtpuntloods docht in bydrage en foar de rest wurdt jild liend by de SKG, de bank fan de Protestantse Kerk Nederland.