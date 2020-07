Restaurant De Pleats yn Burgum nettsjinsteande corona flink ferboud

De ferbou soe earst yn de simmer barre, mar direkteur en eigener Geesje Duursma en har man Eelke besleaten dy, ûnder it motto 'ook dit gaat voorbij', nei foaren te heljen: "Eelke en ik giene derfan út dat wy noch wol tsien jier foarút kinne, dus dan moasten we no mar trochsette." Dêrneist wie it restaurant ticht en soe in ferbouwing no foar minder oerlêst soargje.

Keuken trije kear sa grut

Yn de 23 jier dat Geesje en har man Eelke de saak hiene, wie de keuken nea echt fernijd. Der waard flink ynvestearre yn renovaasje en útwreiding, wêrby't ek de yndieling ferbettere waard. De keuken is mei 150 kante meter trije kear sa grut as dy wie. "Der is in kâlde keuken boud, in ôfwaskstrjitte en ús waarme keuken is hielendal fernijd. En we hawwe sa folle mooglik it gas derút helle." Der wurdt foar no itensean op ynduksje en griene stroom.