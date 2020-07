Keatsklups posityf kritysk op keatsbûn by gearkomste oer coronaprotokollen

Bouwe Stiemsma, foarsitter fan de keatsferiening Warber bliuwe fan Moarre-Ljussens makke de gearkomste dúdlik dat in haadklassepartij ek yn dizze tiid bêst wol te organisearjen falt. Moarre-Ljussens wie sneon de earste keatsferiening dy't dit jier in haadklassepartij organisearre hat.

'It is in begjin'

Twadde doel fan de gearkomste wie om ferieningen entûsjast te meitsjen dit seizoen dochs noch in haadklassepartij te organisearjen. Oant no ta wie de aginda foar augustus noch leech en dat is net nei it sin fan de KNKB.

Uteinliks hat OKK Bitgum tasein dat sy op snein 2 augustus wol in haadklassepartij organisearje wolle. Jutryp Hommerts hat oanjûn dat sy iepen stean foar de organisaasje fan sa'n partij op snein 26 july. Fierdere tasizzingen waarden der troch de oanwêzige ferieningen net dien. "It is in begjin", sa sei KNKB-foarsitter Wigle Sinnema. "Wy gean der foar".

De foarsitter fan OKK Bitgum oer de gearkomste: