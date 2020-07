Fertochte (26) oanholden foar sjitpartij Goudenregenstrjitte yn Ljouwert

In 26-jierrige fertochte is moandei troch de plysje oanholden foar in sjitpartij dy't op 1 juny plakhie yn de Goudenregenstraat yn Ljouwert. In 37-jierrige Ljouwerter rekke by de sjitpartij ferwûne. Neidat de ferwûne man oanjefte dien hat, is der troch de plysje in buertûndersyk dien yn de Bloemenbuurt.