CDA-prominint Atsma: "Der hat noch nea sa'n soad omtinken west foar de partij"

Atsma liet him yn De Telegraaf lykwols negatyf út oer guon fan syn kollega's. "Ik ha my der oer fernuvere dat in tal minsken út de partij, faak net de minsten, har op foarhân al útlitte wa't sy stypje sille. Dan tink ik: tink der no even om. We ha 40.000 leden. Dy binne man of frou genôch om harren eigen ôfwaging te meitsjen."

"Ik fûn it net ferstannich om aan te jaan wa't dyn foarkar hat foardat de kandidaatstelling sletten is. Wat is dat no foar raars. Jou no elkenien de gelegenheid om him oan te melden. Dan sjogge we wol hoe't it komt", sa seit Atsma.

Keamerlid

Atsma hat de kampanje fan De Jonge en Omtzigt mei belangstelling folge, mar hy fynt it spitich dat der op ien fraach gjin antwurd kaam is. "Binne jimme ek ree om eventueel yn de Twadde Keamer te gean?", seit Atsma. Benammen by De Jonge is dat ûnwis. "As je net as Keamerlid aktyf wêze wolle, dan moat je net om nûmer ien stean. Ik gean der fanút dat Hugo de Jonge dan ek ree is om yn de Keamer te gean."

Op wa Atsma stimme sil wol der net sizze. "Wat ik stimd ha is net sa relevant. Dêr hat net ien wat mei te krijen. Foar mei binne se beide akseptabel", sa seit Atsma.