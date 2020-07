Hedwich Rinkes foardroegen as nije wethâlder yn gemeente Hearrenfean

Rinkes kriget de portefúljes finânsjes, wurk en ynkommen, kultuer, ûnderhâld fan de iepenbiere romte en bioferskaat. "Een prachtige diverse portefeuille waar ik heel veel zin in heb", seit Rinkes. "Ik kijk er naar uit als wethouder samen met onze inwoners en ondernemers te mogen werken aan een nog mooiere gemeente Heerenveen."

Rinkes is op dit stuit programmamanager by sikehûs Tjongerskâns. Moandei 7 septimber sil Rinkes ynstallearre wurde as wethâlder.