Kafee Spaltenbrêge rint noch ien kear fol foar kroechbaas Jolke

Jolke wie heit fan twa dochters en wie skieden fan syn frou, dy't twa jier ferlyn ferstoar oan in slimme sykte. Mear as tritich jier skonk Jolke syn favorite drank oan de gasten, dat wie bier. Jolke wie earder ek timmerman en waard op lettere leeftiid in tv- en ynternetfenomeen. Fia it Omrop Fryslân programma Hea, it lanlike programma Man Bijt Hond en de side Dumpert krige hy grutte bekendheid. Dy bekenheid soarge der foar dat der sa no en dan sels bussen mei gasten út it suden fan it lân foar de kroechdoar stiene.