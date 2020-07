"De eerste keer dat ik iemand reanimeerde, schrok ik van de temperatuur"

"Ja, misschien breek je een rib. Maar dat mag je niet afschrikken. Je moet doorgaan." Dat seit Jacqueline Koelewijn, as it giet oer reanimaasjes. Se is ferpleechkundige, en hat der mei oaren foar soarge dat der yn Terkaple en Eagmaryp no sân AED's hingje. Dat is in protte, want de doarpen ha mei mekoar sa'n 220 ynwenners.