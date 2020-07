"Miljoenen út Den Haach binne net genôch foar it feangreidegebiet"

Foar it provinsjenbestjoer is dit jild yn de earste fase fan de oanpak in boppeslach. Mar it is noch net genôch, seit deputearre Douwe Hoogland. "As it om de klimaatoplossingen giet, sille we noch mear sjen moatte nei it Ryk, Dêr besykje we ek ôfpsraken oer te meitsjen, want it jild fan de provinsje is net tarikkend."

De provinsje en wetterskip wolle it wetterpeil yn guon feangreidegebieten ferheegje om sa foar te kommen dat de boaiem fersakket troch de drûchte. Dy maatregel soe ek helpe om de útstjit fan it skealike CO2 tsjin te gean.