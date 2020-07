Valery Popovich: "Natuurlijk scoorde ik alleen maar belangrijke goals"

Op 6 novimber 1999 wurdt bekend dat Hearrenfean in Fin hiere sil. It giet om in 29-jierrige spits, dy't foaral yn Finlân spile hat foar FC Haka. Hy is dan 29 jier en hat yn 146 wedstriden 97 doelpunten makke. It seizoen yn Finlân sit der dan op en hy is útroppen ta spiler fan it seizoen en is topskoarder wurden mei 23 goals.

Hearrenfean hat op dat momint in goed seizoen, mar kin wol in spits brûke. Dennis de Nooijer is lang útskeakele en Harris Huizingh hat problemen mei de rêch. Sa komt de Fin nei Hearrenfean. "Mika Pulkinnen en Mika Nurmela kende ik en die speelden in Heerenveen. Het begin was moeilijk. Heerenveen voetbalt heel anders dan alle clubs in Finland. Daar is het toch vaak lange ballen spelen. Het voetbal in Nederland is veel technischer."

Popovich is wend om oer it hiele fjild te rinnen en te draven, mar dat moast oars by Hearrenfean. "Foppe zei tegen mij: blijf gewoon op je plek staan, in het zestienmetergebied. Maar ik wilde overal staan. Foppe zei gewoon: blijf in het centrum staan."