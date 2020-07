Omrop TIP: SC Cambuur-Harkemase Boys en fierljeppen live te sjen

Se hawwe der ek in skoft op wachtsje moatten, mar sneon geane lang om let de fierljeppers ek wer los. De earste wedstriid fan it seizoen is op de skâns fan Burgum. Middeis ljeppe de twaddeklassers en jûns binne de earsteklassers oan bar. Fan de twaddeklassers is yn Fryslân Hjoed sneon in reportaazje te sjen. Grutte ljeppers as Bart Helmholt en Oane Galama ljeppe yn de twadde klasse.

Jûns om 18.30 oere begjinne de earsteklassers oan harren fierljepseizoen. Dat is te folgjen yn de livestream, dêr't sportferslachjouwer Freark Wijma it kommentaar by fersoarget.