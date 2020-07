Boatsjes ferhiere yn de coronakrisis: "Minsken omearmje Fryslân wer"

Gubbels hat goed 20 jachten, en ek in oantal lytsere sylboaten. Dy binne no hast allegearre fuort, seit er. "De kom is leeg. Normaalgesproken ligt het hier vol met boten."

It is hurd nedich, seit er, dat der wer wat jild binnenkomt, want yn de earste seis wiken wiene der gjin klanten. "Zero. Nul. Als de bruggen niet draaien, en als de douches en toiletten dicht blijven, dan heb ik een probleem."

Noch net alles is wer normaal, seit Gubbels. Hy mist no de Dútsers. "We hebben dit bedrijf al meer dan 40 jaar, en we hebben een grote groep vaste klanten die altijd terug komen. De klanten uit Duitsland zijn er nu niet. Daar is nu de Nederlandse klant voor teruggekomen, die nu hopelijk Fryslân weer herontdekt.

Herintreders

"Mensen omarmen Fryslân weer. Het is verrassend dichtbij. Vanaf het water is het ultiem. En als je het over corona hebt, kun je beter in Fryslân in de buitenlucht zitten, dan waar dan ook. Maar wij mochten niet varen. Dat heeft niemand me nog uit kunnen leggen."

"De meeste mensen komen hier niet voor het eerst. We noemen ze herintreders, mensen die hier vroeger kwamen. Ze waren gewend om steeds verder weg op vakantie te gaan, maar nu hoeven ze niet meer zo ver weg. Eigen land is prachtig."