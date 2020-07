FIDEO: Rjochtsaak tsjin gemeente Waadhoeke oer Fryske plaknammen

Elzinga fynt dat syn rjochten skeind wurde. Hy striidt al langer foar it Frysk yn de gemeente Waadhoeke. "As it net fêstlein wurdt, kin it ek samar wer ôfskaft wurde", mient er. "It Frysk is gjin aardichheidsje fan 'och, we sette ek even de Fryske namme op it boerd'." Elzinga tinkt dat er de rjochtsaak wol winne kin.