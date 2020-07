Simmerblog: Simmer yn Eagmaryp en Terkaple

Ho! Dit is in jong! Dat is de bedoeling net! Sabine Leffertsma raast it hast út, as in earrebarrepykje it wetter yn rint. Se is al 32 jier belutsen by it earrebarredoarp yn Eagmaryp, en se wit dat de pykjes earst net wetterticht binne. "As se berne wurde, binne se sa lilk as wit net wat. En dan kinne se ek net oer wetter. Dat komt pas nei trije of fjouwer wiken. Dan kinne se wat mear ha. Oant dy tiid moatte de âlden der op sitten bliuwe."

"Ik sil myn soan wol even roppe, dy moat sjen dat er him der út krijt", seit Leffertsma. Se hat yn de ôfrune 32 jier hiel wat earrebarren kommen en gean sjoen. "Eins binne we der no wol klear mei, mar in earrebarre is trou oan it nêst. Dus se komme hieltyd wer werom."