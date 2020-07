NHL Stenden krijt Europeeske subsydzje fan 5 miljoen euro

De subsydzje dy't de hegeskoallen tegearre binnenhellen, is de saneamde Erasmus+-subsydzje. Dy wurdt takend oan projekten dy't de kennis fan studinten en ûnderwiispersoniel fergrutsje troch harren ynternasjonale ûnderfining opdwaan te litten. Bygelyks yn de foarm fan in ûndersyksprojekt dêr't studinten fan skoallen út ferskate lannen oan meidogge of fia staazjes.

RUN-EU

NHL Stenden sit mei sân oare hegeskoallen yn it saneamde RUN-EU-konsortium, Regional University of Europe. It ynternasjonale konsortium fokusset him op regionalisearring. Tegearre sette sy har yn foar útdagings dêr't harren regio's foar stean, lykas leefberens, fergrizing en duorsumens.

Erica Schaper, foarsitter fan it Kolleezje fan Bestjoer fan NHL Stenden, is bliid mei de subsydzje: "We vinden internationale ervaring ontzettend belangrijk, voor onze studenten, medewerkers én ondernemers. Met de subsidie creëren we samen met onze partnerscholen nieuwe mogelijkheden."