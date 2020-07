City Train spant koart pleit oan tsjin Feilichheidsregio

Wêrom't de Feilichheidsregio gjin tastimming jout, is Postma net hielendal dúdlik: "Er staat in de noodverordening dat recreatief vervoer op anderhalve meter plaats moet vinden, maar je kunt het virus niet verspreiden als er iets tussen de mensen zit."

Wat him stekt, is dat wyldfrjemden yn it iepenbier ferfier deun op elkoar sitte meie, mar dat minsken út deselde húshâldens net ôfskieden fan elkoar yn de City Train sitte meie.

Spoedproseduere

Yn oare lannen yn Europa meie ferlykbere treintsjes wol wer ride mei pleksyglês of plestik seilen tusken de bankjes. City Train fynt de útspraak fan de Feilichheidsregio net reedlik en wol dat dy in útsûndering makket.

De organisaasje freget de foarsjenningerjochter no yn in spoedproseduere om it beslút fan de Feilichheidsregio te fersmiten. "Alle zitbanken zijn door plastic schermen feitelijk gesepareerde compartimenten in de buitenlucht. Zo is besmetting tussen verschillende huishoudens niet mogelijk en daarom is een ontheffing van de afstandsregel legitiem", sa skriuwt de organisaasje yn in ferklearring.

De útspraak fan de rjochter wurdt binnen twa wiken ferwachte.