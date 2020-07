Soad animo foar simmerskoallen yn Fryslân troch corona

Pot: "Ouders en kinderen hebben toch het gevoel dat ze daardoor misschien iets gemist hebben en willen nog even terug in de klas om met een goed gevoel de vakantie in te kunnen."

De simmerskoallen bestean no in pear jier yn Fryslân. De earste waard goed sân jier lyn yn Ljouwert opsetten en nei ûnder oare Frjentsjer is dit jier ek yn Snits in simmerskoalle losgien.

"We hadden verwacht dat we met zo'n 40 kinderen van start zouden gaan, omdat het voor deze gemeente een nieuw fenomeen is, maar we werden verrast door het grote aantal aanmeldingen. En toen hebben we moeten opschalen", leit Pot út.

Lessen binne oars as oars

De bern komme de earste twa wiken fan de simmerfakânsje nei de lokaasje oan de Harmen Sytstrastrjitte yn Snits. Yn de ferskate klassen krije se ûnder oare les yn stavering en rekkenjen, mar dat giet wol efkes op in oare wize as gewoanwei op skoalle. Juf Eline Braam: "We besykje wol om oeral in spultsje fan te meitsjen, sadat se hjir ek echt wille hawwe kinne."