Argewaasje oer plannen foar Lemster gemeentecamping; fêste gasten moatte plak meitsje

Beslút yn novimber

Yn novimber sil de ried in beslút nimme, mar Rinze Visser fan de NCPN tinkt dat it foar in grut part al besletten is, al is hy noch wol striidber. "Der is altyd oeral wat oan te dwaan. Wy sille út hûd djoer ferkeapje. It giet net allinnich om ús, mar it giet om de minsken", sa seit Visser.

De camping telt yn totaal sa'n 240 fêste plakken. Hoefolle oft dêr fan bliuwe meie is net bekend. Guon fan de gasten hawwe harren caravan al te keap te stean, oaren wolle fan de gemeente in fergoeding hawwe.