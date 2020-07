Sykaksje nei fermist famke by It Amelân giet tiisdei fierder

It famke kaam sneontejûn yn de problemen, wylst se yn see mei har heit en suske nei de sinne-ûndergong seach. Sûnt dy tiid wurdt der mei man en macht nei har socht, oant no ta sûnder resultaat.

By de aksje krigen de rêdingstsjinsten help fan likernôch tweintich garnalekotters, dy't yn liny systematysk op see sochten. Dat wie fanwegen de dining dreech. Ek de marine socht mei.