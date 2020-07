Al mear as 700 euro ynsammele foar nij hûntsje foar Berdien

Der is al mear as 700 euro ynsammele foar in nij hûntsje foar Berdien Bies. De 34-jierrige ynwenster fan It Hearrenfean kaam folop yn it nijs. Har hûntsje Foxy waard deabiten, troch in oare hûn. It hiele drama spile him foar har eagen ôf.