Strânpaviljoenen meie stean bliuwe: "Kans om serieus in je kosten te snijden"

"Ik vind het wel een kans om serieus in je kosten te kunnen snijden," seit Joosse. "Iedere eigenaar moet daar een afweging in maken, wat zijn je mogelijkheden, ook in verband met de weersomstandigheden?"

Joosse is noch oan it neitinken oer de mooglikheid it paviljoen stean te litten. "Het moet niet zo zijn dat door het winterweer je meer schade hebt dan het opruimen zou kosten. Maar het gebouw wat er nu staat zou er tegen moeten kunnen." Neist stoarm, iis en wetter kin ek it sân skea oan it gebou dwaan.