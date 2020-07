Roozemond hopet stadionhier flink te ferleegjen: "Anderhalf miljoen vanaf"

Legere stadionhier

In dossier dat al moannen in hjit hangizer is by de klup, is de hier dy't it betellet foar it Abe Lenstra Stadion. Neffens Hearrenfean-direkteur Roozemond is dy nammentlik te heech en dêrom hat er earder al hierferleging oanfrege. Yn de SportCast giet Roozemond fierder yn op de bedragen. "We betalen 2,4 miljoen euro huur, exclusief onderhoud. De totale huisvestingskosten, met energiekosten en onderhoud, zijn ruwweg 3.5 miljoen. Dan zouden we het wel fijn en noodzakelijk vinden als er anderhalf miljoen euro vanaf zou kunnen. De huisvesting van de club is een hele grote 'bleeder'. Op de huidige omzet is het gewoon fataal."

De klup is dwaande mei in besunigingsslach. Roozemond hopet de kosten mei 3,5 miljoen euro te ferleegjen. Dêr by slút er net út dat der ek personiel ûntslein wurde moat.