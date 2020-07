Syktocht nei fermiste famke by It Amelân nei twa dagen noch altyd sûnder resultaat

Toeristen

Nettsjinsteande de syktocht sitte der in soad toeristen gewoan op it strân fan It Amelân. "Het is schrikken. Heel confronterend, want het komt heel dichtbij. Ik heb zelf ook kinderen die hier de zee in gaan. Je kan dan alleen maar denken aan die ouders en hoe afschuwelijk het moet zijn om je kind kwijt te zijn", seit ien fan de toeristen.

In oare toerist doart troch de fermissing eins net mear te fier de see yn. "Ik ga niet heel prettig de zee in. Ik durf niet te ver de zee in, voor het geval ik toch iets tegenkom", seit sy.