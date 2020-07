Kij út Lauwersmar rêden: "Koeien zijn een beetje domme dieren"

Mei help fan in boat fan de brânwacht, in tal trekkers en in groep minsken koene de kij nei twa oeren út it wetter helle wurde.

"Koeien zijn een beetje domme dieren" sei ien fan de boeren dy't de bisten út it wetter hellen. "Koeien koelen af in het water en staan wat op de zandlaag te stampen. Op den duur zakken ze door de zandlaag heen en komen ze in de klei terecht. Dan zitten ze vast."