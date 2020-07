Kolleezje Noardeast-Fryslân wol fergunning dongfergister Marrum ynlûke

Krekt as Doarpsbelang Marrum en de Stichting Duurzaam Marrum, wol ek it gemeentebestjoer fan Noardeast-Fryslân dat de fergunning foar in dongfergêster yn Marrum ynlutsen wurdt. Dat skriuwt it kolleezje yn in brief oan Deputearre Steaten. Ek de gemeenteried stiet dêr efter.