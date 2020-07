Regiodeals definityf: Súdeast-Fryslân krijt miljoenen fan it ryk

Der binne acht 'aktielinen' opsteld wêr't it jild yn ynvestearre wurde sil. Sa giet der ûnder mear jild nei de doarpskearnen fan Wolvegea, Easterwâlde, De Gordyk, Akkrum en Jobbegea om de winkelgebieten te fersterkjen en de sosjale kohesy te fergrutsjen.

Ek it wolwêzen fan de ynwenners krijt omtinken yn de regiodeal. Yn gearwurking mei de oerheid, it ûnderwiis en ûndernimmers wurdt in nij programma oer de soarchekonomy ûntwikkele. Hjirûnder falt ûnder mear sûnens, wurkgelegenheid, en sûn en feilich âld wurde.

Duorsumens

In oar part fan it jild fan de regiodeal giet nei de natuer yn Súdeast-Fryslân, dêrneist is der jild beskikber foar it drûchteprobleem en it ferbetterjen fan de boaiemkwaliteit.

De regiodeal set fierder yn op lokale enerzjy-inisjativen. It is de bedoeling dat by it ûntwikkeljen fan nije enerzjyprojekten rekken hâlden wurdt mei it lânskip.

Toerisme

Ta beslút is ek de rekreaasje en toerisme yn de provinsje ien fan de aktielinen. Der wurdt in strategy ûntwikkele, rjochte op de 'slimme groei' fan de gastfrijheidsekonomy.