Opnij njoggen jier sel easke foar gewelddiedige oerfal yn Easterwâlde

By de oerfal waard in soad geweld brûkt. It pear, doe 88 en 90 jier âld, waard mishannele en de frou krige in mes op 'e kiel. De 26-jierrige fertochte waard feroardiele ta njoggen jier selstraf, mar de oar waard frijsprutsen fan de oerfal. Neffens de advokaat-generaal wie dat 'volstrekt ten onrechte'. Syn tillefoan soe krekt foar de oerfal kontakt hân ha mei in stjoermêst by Easterwâlde.

De twa wurde ek fertocht fan in tal ynbraken yn Drinte en Noardwâlde, en de Emmenaar soe ek in supermerk yn syn wenplak yn brân stutsen ha. De rjochter sil oer twa wike in útspraak yn de saak dwaan.