Heakkekrusen krast yn Wytmarsum: "Werom dogge se soks?"

"Sneintemiddei wie it raak. Doe binne se hjir trapearre. De waskfrou kaam lâns en se naaiden fuort út." Haitsma wiist op it stek om de baan hinne. "Dêr binne se oerhinne flein en fuort wienen se." Wat de groep achterliet, wie ien grutte binde. Oeral leinen peuken, lege blikken bier en enerzjydrank.

It gedoch op de baan lit in minne smaak achter by Haitsma: "We hienen hjir in moai toernooi sneon. We hienen oeral rekken mei hâlden, mei corona en sa. De tafel dy't se no bekrast ha, hiene we ek krekt oanskaft en waard hast foar it earst brûkt. En dan no dit, wêrom?"

It is neffens Haitsma net it iennichste plak yn it doarp dêr't hingjongeren foar problemen soargje. "Earder ek al by de skoalle. Dêr steane nije boarterstastellen. Ik ha se dêr ek alris fuortstjoerd."