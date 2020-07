La Place slút 23 fêstigingen, mar Ljouwert bliuwt iepen

De restaurantketen La Place, earder ûnderdiel fan V&D, slút 23 fêstigingen yn Nederlân. De lokaasje oan it Ljouwerter Saailân bliuwt iepen. In wurdfierder fan Jumbo, de eigener fan La Place, leit in ferbân mei de corona-útbraak en dêrtroch de ûnwissichheid oer de takomst.