La Place slút 23 fêstigingen, mar filiaal yn Ljouwert giet wer iepen

De restaurantketen La Place, earder ûnderdiel fan V&D, slút 23 fêstigingen yn Nederlân. De lokaasje oan it Ljouwerter Saailân is no noch ticht, mar giet letter wol wer iepen. In wurdfierder fan Jumbo, de eigener fan La Place, leit in ferbân mei de corona-útbraak en dêrtroch de ûnwissichheid oer de takomst.