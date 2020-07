Simmerblog: Simmer yn Marsum

De fouden fan it slot meie it slot brûke foar bygelyks feestjes. "Dêrom neame wy it leaver net in museum, want alles wat hjir stiet oan meubilêr en servysguod wurdt gewoan brûkt." Ien fan de fâden is Ljouwerter boargemaster Sybrand van Haersma-Buma. Ek syn heit wie fâd fan it slot.

It Poptaslot is yn goeie steat, en der binne sels noch bedsteden út 1540, de âldsten fan Nederlân. "Ik ha se noch noait probearre mar se lykje my net hiel komfortabel," laket Prins.