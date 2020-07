Rodion Cămătaru: "Heerenveen zit nog altijd in mijn hart"

It is heal juny as we kontakt besykje te krijen mei Camataru fia in tuskenpersoan. "Jullie willen Cammy spreken? Oh, dan komt ie toch even naar Nederland. Geen probleem, hoor." Wat ferbaasd lizze we de telefoan wer del, mar it liket serieus. Ek as we Camataru sels oan de lijn krije. It Ingelsk is wat dreech en in echt goed petear fiere slagget amper, mar hy wol graach nei It Hearrenfean komme. Corona smyt lykwols roet yn it iten. Mar it jout mar oan hoe't de Roemeen noch begien is mei Hearrenfean.

It jout ek oan dat it goed giet mei Camataru. Hy is in fierd sakeman yn Roemenië. Sa hat hy yn syn berteplak Craiova meardere restaurants en gruthannels. Mar ek in supermerk mei de namme Heerenveen.