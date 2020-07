Omrop TIP: Omrop Fryslân heeft week lang aandacht voor SC Heerenveen

Fryslân DOK over Riemer van der Velde

Zondag 19 juli wordt de documentaire Ofskied fan in machtich man over oud-clubvoorzitter Riemer van der Velde herhaald. De documentaire is om 17.00 uur te zien en daarna ieder uur. Na de documentaire is een registratie te zien van het spektakelstuk Abe! over voetballegende Abe Lenstra.