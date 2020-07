Omrop TIP: Omrop Fryslân hat wike lang omtinken foar SC Hearrenfean

Podcastrige

Yn de oanrin nei de jubileumwike komt der alle wiken in nije podcast online oer in ikoanyske wedstriid út it ferline. Alle podcasts binne te finen op Spotify, by Apple Podcasts en yn de podcast-apps. Fan 13 july ôf is ek alle dagen it jubileumboek 100 jaar vv & sc Heerenveen te winnen by Omrop Fryslân. Harkje dêrfoar nei 92.2FM en meitsje kâns.