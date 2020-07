Garnalefiskers moandei yn Noardsee op syk nei fermist famke (14)

Sa'n fyftjin oant tweintich fiskersboaten sille moandeitemoarn op syk nei it famke dat sûnt sneontejûn fermist is yn de Noardsee by It Amelân. It famke kaam sneontejûn yn de problemen doe't se mei har suske yn de see nei de sinne-ûndergong seach. Der waard de hiele snein nei it famke socht, mar sûnder resultaat.