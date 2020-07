Partoer Van der Bos wint frije formaasje yn Boalsert

It partoer fan Van der Bos berikte de finale op it nipperke mei in 5-5 6-6 oerwinning op it partoer fan Marten Bergsma. Mei alles oan 'e hang sloech Dylan Drent de bal bûten.

Kingma-en-dy hiene it yn de heale finale makliker. It partoer fan Auke Boomsma wie mei 5-1 6-4 in ienfâldige proai foar it partoer fan Kingma.

Enno Kingma nei ôfrin fan de partij: