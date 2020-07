Ferbod op demonstraasjes mei trekkers net ferlinge

It ferbod om te demonstrearjen mei trekkers rint moandeitemoarn om 07.00 oere ôf.

As bliken docht dat demonstraasjes net meld wurde en dêrtroch ôfspraken net neikaam wurde, dan sille de foarsitters fan de feiligensregio's opnij maatregels nimme.

"It net ferlingjen fan it ferbod is gjin frijbrief foar blokkaden mei trekkers of oar ûnfeilich gedrach", seit Jeroen Gebben, plakferfangend foarsitter fan Veiligheidsregio Fryslân. "Oan de feiligens by demonstraasjes wurdt net toarnd. Hjiroer ha ik ek oerlis hân mei de Fryske boargemasters."

Gefaarlike situaasjes

De ôfrûne perioade laten demonstraasjes fan groepen boeren mei trekkers op ferskate plakken yn Noard-Nederlân ta opstoppingen en gefaarlike situaasjes. Dizze demonstraasjes wiene yn it foar net meld. Hjirtroch wie it net mooglik om ôfspraken te meitsjen mei de demonstranten.